Мужчина в Карелии зарезал человека на территории рыбного хозяйства

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Его подозревают в совершении умышленного убийства, сообщили в СУ СКР по региону.

Все случилось 8 декабря, в среду, в рыбном хозяйстве около деревни Вохтозеро на территории Кондопожского района. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом, тот погиб от полученной раны.

В тот же день злоумышленника задержали. Суд по просьбе следствия заключил его под стражу. // Фото: Markus Spiske/unsplash.com