Из Петрозаводска в Симферополь запустят еще один авиарейс

Дополнительный авиарейс свяжет столицу Карелии и Симферополь на Крымском полуострове.

В паблике регионального Минтранса подчеркивается, что добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» предусмотрены с 6 июня по 6 сентября. Полеты будут выполняться по воскресеньям. Прямой рейс будет выполняться самолетами Bombardier-CRJ 200.

Борт будет вылетать из аэропорта «Симферополь» в 15:30, прибывать в аэропорт «Петрозаводск» в 21:55. Обратный вылет в 23:00 и прибытие в Симферополь в 02:15.

Билеты на самолет уже есть в продаже. Стоимость варьируется в зависимости от тарифа. (фото vk.com)