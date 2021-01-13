Из главной новогодней ели Санкт-Петербурга сделают часы

Главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга, установленную на Дворцовой площади, решено оставить до конца января. Потом из ствола дерева изготовят сувенирную продукцию, сообщает fontanka.ru.

В прошлом году петербуржцы проголосовали за живую ель на Дворцовой площади. Лесную красавицу украсили 5 тысяч метров светодиодных гирлянд и 300 метров гирлянд с ретролампочками, а также гирлянды из флажков и 300 новогодних игрушек, раскрашенных вручную.

После демонтажа новогоднего дерева, который намечен на конец января, его ствол власти города решили использовать для изготовления сувенирной продукции. Вероятнее всего, часов, циферблатом которых будет служить сечение ствола. Подрядчик, установивший ель, должен сделать это за собственные средства. Часы изготовят к марту и затем передадут в социальные учреждения города. (Фото: dp.ru)