Из 2024 в 1967 – универмагу «Карелия» вернут исторический цвет
Второй этап капитального ремонта здания универмага «Карелия» стартовала на днях и должен будет завершиться в этом году.
В порядок приведут фасад со стороны улицы Кирова, торец здания со стороны Титова. Рабочие выполнят малярные работы, с некоторых конструкций удалят хрупкий бетон, обработают выступающую арматуру антикоррозийными материалами.
Сити-менеджер Инна Колыхматова назвала универмаг одной из визитных карточек Петрозаводска.
По ее словам, здание скоро обретет исторический цвет и будет выглядеть так же, как и после реконструкции здания – в 1967-м.
В прошлом году подрядчик оштукатурил фасад здания со стороны проспекта Карла Маркса, восстановил геометрию пилястр, улучшил герметичность окон, установил оконные отливы и парапетные крышки. // фото «Петрозаводск говорит»