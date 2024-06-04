Из 2024 в 1967 – универмагу «Карелия» вернут исторический цвет

Второй этап капитального ремонта здания универмага «Карелия» стартовала на днях и должен будет завершиться в этом году.

В порядок приведут фасад со стороны улицы Кирова, торец здания со стороны Титова. Рабочие выполнят малярные работы, с некоторых конструкций удалят хрупкий бетон, обработают выступающую арматуру антикоррозийными материалами.

Сити-менеджер Инна Колыхматова назвала универмаг одной из визитных карточек Петрозаводска.

По ее словам, здание скоро обретет исторический цвет и будет выглядеть так же, как и после реконструкции здания – в 1967-м.

В прошлом году подрядчик оштукатурил фасад здания со стороны проспекта Карла Маркса, восстановил геометрию пилястр, улучшил герметичность окон, установил оконные отливы и парапетные крышки. // фото «Петрозаводск говорит»