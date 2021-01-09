Итоги крупного фестиваля искусств подвели в Петрозаводске

Детская музыкально-хоровая школа подвела итоги I Всероссийского фестиваля искусств «Карелия – величественный край». Дистанционный конкурс поддержали десять регионов России - Санкт-Петербург, Тульская, Мурманская, Новгородская, Саратовская, Калужская, Архангельская, Вологодская области, республики Карелия и Чувашия, а также Нарва – эстонский город-побратим Петрозаводска.

Как сообщает администрация карельской столицы, в состав жюри вошли высокопрофессиональные преподаватели из высших, средних учебных заведений и учреждений дополнительного образования. Они оценили видео выступлений и фотографии работ 589 юных музыкантов и художников.

Детская музыкально-хоровая школа представила гала-концерт фестиваля.

Отметим, что в 17 конкурсных номинациях за призовые места боролись солисты, ансамблисты, оркестранты. Все участники получат дипломы, а некоторые из них – дополнительные специальные дипломы, которыми их также отметили члены жюри. Кроме того, специальным дипломом «Лучший концертмейстер» наградят концертмейстеров победителей и призёров конкурса.