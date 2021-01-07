07 января 2021, 15:39
Городской дом культуры поздравил петрозаводчан с Рождеством
Праздничный парад клипов «Когда приходит Новый год» продолжается
Городской дом культуры поздравил петрозаводчан с Рождеством музыкальным видеороликом. Клип в рамках новогоднего марафона появился на странице ГДК в социальной сети «ВКонтакте».
Декорациями видео выступили празднично украшенные улицы карельской столицы. Песню исполнила руководитель Вокальной студии «SOLO» Виктория Льдинина.
Со всеми музыкальными видеоткрытками, роликами юных петрозаводчан и другими творческими работами можно познакомиться на сайте Городского дома культуры.