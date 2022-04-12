Историк моды Васильев раскрыл главные тренды 2022 года

Искусствовед, историк моды, театральный художник Александр Васильев рассказал о главных трендах этого года. По словам эксперта, нужно срочно покупать клетчатые рубашки, пишет StarHit.

Васильев сказал, что они будут популярны в течение нескольких сезонов. В тренде также окажутся мужские пиджаки из стрейча и вещи из вельвета.

Кроме того, он назвал актуальные цвета. Это сочетание голубого и белого, бежевый, насыщенный зеленый.

Васильев порекомендовал девушкам выбирать обувь на массивном, расклешенном в нижней части каблуке, а мужчинам - вещи из плотного трикотажа. // Фото: www.starhit.ru