Знаменитый хоккеист Сергей Яшин умер в 60 лет

Бывший нападающий «Динамо» и олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин умер в 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Причину смерти и дату похорон не уточнили.

- Хоккейный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами,

- сказано в сообщении на сайте «Динамо».

Яшин - воспитанник пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провел 354 матча и забил 128 шайб.

В 2014 году Яшина включили в Зал славы отечественного хоккея. // Фото: www.sport-express.ru