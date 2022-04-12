Действие истекающих водительских прав в России продлили на три года

Правительство РФ на три года продлило действие водительских удостоверений. Речь идет о документах, срок у которых должен был истечь в ближайшие два года, передает «Интерфакс».

О нововведении заявил 12 апреля премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что таким образом решили снизить административную нагрузку на бизнес и граждан.

Речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Таких в России порядка пяти миллионов.

Правительство также расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений, оно распространяется на диагностические карты.

Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. // Фото: www.pravmir.ru