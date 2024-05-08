08 мая 2024, 15:39
Происшествия

Инспекторы ДПС Карелии выручили попавшую в передрягу женщину

Стражи порядка помогли автоледи в Муезерском районе

Жительница Муезерского района поблагодарила сотрудников ГИБДД, а также неравнодушного мужчину за помощь в непростой ситуации на дороге. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Как рассказала женщина, она возвращалась на своем автомобиле домой в поселок Волома. По пути машина попала в промоину и наглухо застряла. Автоледи запаниковала, но на ее счастье рядом оказались сотрудники ДПС. Капитан полиции Николай Филиппов и лейтенант полиции Степан Трух, а также местный житель помогли женщине вытащить автомобиль из трясины.

Автоледи выразила большую благодарность своим спасителям за помощь. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter

Обсудить
Метки: 
Муезерский район
Волома
ДПС
МВД
помощь
новости Карелии