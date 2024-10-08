Иностранец на Mercedes избил кулаком в лицо подрезавшего его водителя

Приезжий с Кавказа ехал на Mercedes по Петрозаводску и решил, что водитель на Renault его подрезал. Автомобилист не потерпел такого поведения и совершил рукоприкладство. В результате стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в августе текущего года на пересечении площади Гагарина и Красноармейской улицы. Водитель на Mercedes решил, что другой автомобилист слишком близко перед ним перестроился после обгона.

Он выскочил из машины на светофоре, открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля «обидчика» и проник в салон. Потом как минимум три раза ударил водителя в лицо кулаком.

Теперь иностранцу грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили в суд. // фото: pixabay.com