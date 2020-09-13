Илью Косенкова обвиняют в том, что он узурпировал власть в профсоюзах

Текст: Антонина Кябелева

Отчетно-выборная конференция Союза организаций профсоюзов РК, на которой должны состояться выборы председателя объединения, намечена на 20 ноября 2020 года. Существует большая доля вероятности, что выборы пройдут на безальтернативной основе, и делегатам придется безальтернативно выбирать Илью Косенкова, действующего председателя карельских профсоюзов.

Заместитель председателя рескома профсоюза работников торговли Василий Банира оказался единственным, кто попытался составить конкуренцию Косенкову. Но на июльском заседании президиума союза профорганизаций кандидатуру Баниры не поддержали, фактически поставив крест на возможности конкурентных выборов.

Перспектива безальтернативных выборов взбудоражила и без того неспокойную психологическую атмосферу, царящую в здании профсоюзного объединения. Председателю ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) Михаилу Шмакову было направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с попыткой устранения кандидатов, способных создать конкуренцию действующему председателю объединения профсоюзов. Обращение подписали Василий Банира, председатель рескома профсоюза работников торговли Нина Петрова и председатель рескома профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев.

Процедура выдвижения кандидатов, имеющих право претендовать на пост председателя объединения, довольно сложная, имеющая несколько «фильтров». В начале 2020 года был сформирован так называемый резерв, состоящий из кандидатов, выдвинутых профсоюзными организациями и потенциально готовых претендовать, в том числе, на пост председателя профобъединения. Во всяком случае, в уставе объединения сказано, что кандидаты на пост председателя союза выдвигаются в том числе из тех, кто попал в этот самый резерв.

Илья Косенков настаивает, что кандидаты, попавшие в резерв, напрямую с выборами председателя объединения не связаны.

По его словам, «резерв — это те люди, которые потенциально готовы занять какую-нибудь должность».

В резерв попасть не так уж просто. После выдвижения профсоюзными организациями потенциальных «резервистов», их утверждает сначала президиум профобъединения, затем совет Союза профорганизаций и, наконец, исполком ФНПР. Василий Банира тоже попал в резерв и все эти фильтры благополучно прошел.

Из кандидатов, попавших в кадровый резерв, только Василий Банира решился побороться за пост руководителя союза карельских профсоюзов. По мнению Нины Петровой, Илье Косенкову каким-то образом удалось убедить других кандидатов не участвовать в выборах. Сам Косенков эту версию категорически отрицает. Он сказал, что был бы только рад, если бы на выборы пошел, к примеру, председатель рескома профсоюза работников жизнеобеспечения Андрей Пахомов, который также попал в кадровый резерв. Но Пахомов в выборах участвовать не захотел. Кандидатура Василия Баниры у Косенкова вызывает плохо скрываемое раздражение.

Илья Косенков рассказал, что, согласно утвержденному ФНПР порядку выдвижения кандидатов на пост руководителя объединения, кандидаты должны пройти через президиум Союза организаций профсоюзов РК, затем они утверждаются на уровне исполкома ФНПР, который, кстати, может предложить свою кандидатуру, а после этого собирается совет карельского союза и принимает окончательное решение.

В июле 2020 года состоялось заседание президиума Союза организаций профсоюзов РК, на котором обсуждалось две кандидатуры — Косенков и Банира. Теоретически можно было утвердить обе кандидатуры и направить предложения в Москву, чтобы хотя бы сохранить видимость интриги. Однако большинство членов президиума высказались против Баниры. Илья Косенков остался единственным кандидатом, предложенным на согласование в ФНПР.

- Система, которая построена, ставит фильтр для людей, которые пришли со стороны,

- сказал Косенков.

По его мнению, Банира, хоть и является заместителем председателя рескома профсоюза работников торговли, в профсоюзной жизни никак себя не проявил, и именно с этим связано то, что его кандидатуру не утвердили.

Нина Петрова считает, что при проведении президиума был нарушен регламент, члены президиума заранее не были оповещены о проведении заседания, а документы появились менее чем за сутки. Она была крайне удивлена тем, что Василий Банира, которого несколько месяцев назад те же члены президиума согласились включить в кадровый резерв, вдруг не прошел согласование. Эти доводы изложены в письме к Михаилу Шмакову. Помимо этого, в обращении к председателю ФНРП говорится, что Косенков фактически узурпировал власть и его действия «идут вопреки демократическим принципам деятельности пофсоюза».

Сам Василий Банира воспринимает произошедшее как «местечковое решение», принятое теми, кто зависит от Косенкова.

- Я был удивлен, что все кандидаты, выдвинутые профсоюзными организациями на пост руководителя союза, дружно сняли свои кандидатуры. Все, кроме меня. У меня это вызывает удивление, потому что люди возлагали на них надежды и предполагали, что они пойдут на выборы. Получается, что нет ни альтернативы, ни конкуренции, а Илья Сергеевич превратился в маленького царька. Я со своей стороны настаивал на том, чтобы были альтернативные выборы. У людей должно быть право выбора,

- сказал Банира.

Он уверен, что безальтернативные выборы — это тупик.

В карельских профсоюзах отношение к Илье Косенкову, мягко говоря, неровное. Он имеет как своих верных сторонников, так и ярых критиков. Одна из главных претензий к нему состоит в том, что престиж карельских профсоюзов в последние годы серьезно снизился. Это особенно заметно по сузившимся профсоюзным рядам.

Илья Косенков вынужден был признать, что за последние годы карельские профсоюзы потеряли более половины своих членов. Если в 2016 году в профсоюзных организациях республики состояло 66,4 тысячи работающих граждан, то в 2019 году — всего 24,5 тысячи человек.

Окончательное решение по кандидатуре на пост председателя Союза организаций профсоюзов Карелии в ФНПР должны принять 18 сентября. Скорее всего, сенсации не произойдет, и Илья Косенков уверенно пойдет на выборы в качестве единственного кандидата.