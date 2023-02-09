Хоккеисты «СКА-Карелии» проиграли в Хабаровске

Команда «СКА-Карелия» провела очередной матч первенства МХЛ. В Хабаровске «армейцы» встречались с «Амурскими тиграми».

Встреча прошла в упорной борьбе. После первого периода наша команда вела со счетом 2:1. Во втором игровом отрезке хозяева сравняли счет. Все решилось в самой концовке матча. Сначала «тигры» вышли вперед, а за несколько секунд до сирены забросили четвертую шайбу в пустые ворота.

Следующий матч «СКА-Карелия» проведет завтра против того же соперника. // Фото пресс-службы МХК «СКА-Карелия»