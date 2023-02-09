В Ляскеля на неделю раньше отметили спортивный праздник «Лыжня России»

Лыжники поселка Ляскеля отметили спортивный праздник «Лыжня России» на неделю раньше.

«Так как мы небольшое поселение, у нас не предусмотрено традиционных стартов, назначенных по всей России на 11 февраля. Спортивное мероприятие «Лыжня Ляскеля» мы отметили немного раньше»,

— объясняют организаторы лыжных соревнований.

Маленькие спортсмены и их родители собрались на обновленной и комфортной лыжне. Не секрет, что хорошая разминка – залог блистательной победы. Именно с разогрева мышц под современную песню начался праздник.

Лыжники старались пройти заданный маршрут как можно скорее. Казалось, что от жарких эмоций участников плавится снег. Победителей массового марафона ждали медали, дипломы и сладкие призы. О веселом соревновании вышел репортаж школьного телевидения «Вместе обо всем», размещенный в сообществе «Ляскельская средняя школа». Праздник объединил жителей поселка.

«Часто ли мы выходим на улицу на прогулки? Пора оставить свои любимые диваны и выйти в люди!» — с таким призывом обращаются ляскельцы к своим землякам на страничке «Подслушано в Ляскеля» ВК.

Известно, что «Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы. Лыжные соревнования проводятся ежегодно с 1982 года, более сорока лет. На гонку в Петрозаводске в этом году в электронном виде зарегистрировалось рекордное количество участников – 1572. // на снимках: Директор школы Ольга Александровна Кузьменко, старт, болельщики / скрин видео