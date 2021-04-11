Ход королевы. Школьница-шахматист рассказала, как побеждать чемпионов

Текст: Георгий Чентемиров

Петрозаводчанка Софья Ершова стала первой девушкой, которая выиграла чемпионат Карелии по шахматам, обыграв соперников-мужчин. Уникален не только пол нового чемпиона, но и ее возраст: Софья сейчас учится в десятом классе. Журналист «ПТЗ говорит» встретился с победительницей турнира, чтобы узнать, чем «мужские» шахматы отличаются от «женских», как на этом виде спорта сказывается всеобщая компьютеризация, и что произошло с легендарной советской шахматной школой.

– Как, вообще, девушка попала на мужской турнир? В других видах спорта такое, кажется, невозможно…

– Там, кроме меня, играли еще несколько девушек. Вообще, здесь есть некоторая позитивная дискриминация: мужчину в женский турнир не пустят, а мы, наоборот, в мужских турнирах играем.

– В чем особенность карельского турнира, который вы выиграли? Это ведь не самое крупное ваше соревнование?

– Да. Я в один год взяла три золота и бронзу на СЗФО. Однако это было среди девушек, даже среди девочек. А это – чемпионат Карелии среди мужчин. Очень сильный состав, там играли несколько чемпионов республики, взрослые люди, с высокими рейтингами. А я их обыграла.

Фото из личного архива героини

– Самый популярный сериал 2020 года – «Ход королевы». Он сильно повысил интерес к игре в мире, продажи шахматных приложений и самих шахмат взлетели кратно. Главная героиня – тоже девушка, побеждающая мужчин. Как и вы. Смотрели этот сериал?

– Смотрела. Очень здорово, что освещается тема шахмат. Не понравилось, конечно, что главная героиня сидит на транквилизаторах (К концу сериала девушка избавляется от зависимости. – Авт.). Но параллельно показано, что она много работала, анализировала, читала. Что касается шахматной составляющей, она очень грамотная.

Из неточностей: в фильме слишком быстро играли, но это, понятно, сделано для того, чтобы картинка была динамичнее. И еще один момент – когда они роняли фигуру короля, показывая, что сдались.

– Разве так не делают?! Если набрать в поисковике «сдача в шахматах», появятся сотни картинок с упавшим королем.

– Никто так не делает! И раньше так никто не делал. Обычно просто останавливают часы и говорят, что сдаются.

– Вы слышали в свой адрес сравнения с героиней «Хода королевы»?

– Слышала, но не знаю, насколько они корректны.

– Почему, вообще, шахматы есть мужские, а есть женские? Понятно, что мужчины в целом быстрее бегают, сильнее бьют и могут поднять больший вес. Но шахматы – это же не про силу, а про мозг!

– Вам это непонятно? Скажите мне честно.

– Непонятно. Мы же понимаем, что шутки про женскую логику – это стереотип. Но почему тогда женщины слабее в шахматах?

– Нет научных подтверждений того, что мозг женщин работает хуже мужского. Это не доказано. Получается, что в теории у всех равные шансы. Но встает вопрос дальнейшего развития. Оно зависит от тренеров, от желания учиться. Даже от региона, где живет человек. А в сознательном возрасте женщины отвлекаются и распыляются на большее количество вещей. Девушек волнует семья, дети, а мужчинам проще концентрироваться на чем-то одном.

Пока что мужчины значительно сильнее. Единственная женщина, которая входила в топ-10 среди мужчин, это венгерская шахматистка Юдит Полгар, но у нее вся семья – профессиональные шахматисты.

– Но есть же сверхмотивированные женщины, которые делают карьеру в политике, бизнесе. Они составляют мощную конкуренцию мужчинам. А в шахматах почему нет?

– Теоретически, мне кажется, это возможно. Но на практике такого не встречается.

Женщины более эмоциональны, им сложнее. А психология и эмоции в шахматах играют огромную роль. Зачастую это более ценно, чем твоя подготовка. Можно знать теорию до двадцатого хода, хорошо изучить миттельшпиль и эндшпиль, но если ты морально не настроен, боишься соперника и не можешь собрать себя в кучу, вероятнее всего, ты проиграешь.

Помню, в 2018 году я играла на Первенстве России. Я обыграла двух чемпионок страны и после седьмого тура находилась в тройке. И начала думать о результате, а не о своей игре. В результате эмоционально не справилась, проиграла две последние партии, заняла 13 место, очень сильно расстроилась.

– На каком уровне вы сейчас играете? Это уже спорт высших достижений?

– Для меня это серьезно. Это не просто кружок, и очень давно. Близкие поддерживают, помогают. Мама не умеет играть в шахматы, но занимается организацией, ищет хороших тренеров, знает весь шахматный мир.

– Шахматы, вообще, дорогой вид спорта?

– Казалось бы, чего там: доска, часы… На самом деле это дорого! Тренеры очень дорогие. Я учусь в спортивной школе, но чтобы развиваться, нужны новые специалисты, которые помогут увидеть проблему с разных сторон. К сожалению, в Петрозаводске и Карелии нет гроссмейстеров, а у них другой уровень игры, понимания шахмат.

Поездки на соревнования очень затратны. Состязания могут длиться по две недели, а это расходы на питание, проживание. Очень много турниров в Сочи, ездить туда довольно дорого. Плюс взносы – хоть и небольшие, но есть. Помогают министерство спорта, Федерация, спортивная школа, но в основном турниры за свой счет.

Фото из личного архива героини

– Когда вы впервые сели за доску?

– В пять лет. Родители решили, что мне нужно быть более сосредоточенной, собранной. Потому что я была такая… немножко ветреная. И вот я уже почти 12 лет занимаюсь.

– Вам интересно в детстве было? Все-таки специфический вид спорта, требует усидчивости, внимания.

– Я всегда очень хорошо обучалась. Родители по образованию учителя, и меня с детства учили учиться, я это очень люблю. И у меня был замечательный тренер, который даже пешкам пририсовывал глазки, чтобы нам было интересно. Он серьезную игру преподносил как развлечение, это привлекало детей.

– Вы хоть что-то знали о шахматах, когда пришли?

– Нет. Я помню, мои знания ограничивались тем, что на поле есть «лошадка». Ничего не знала, хотя отец в шахматы играл.

– Вы его обыгрываете?

– Давно уже. Поначалу он побеждал, я очень плакала, расстраивалась. Но со временем уровень рос, и мы перестали играть.

Фото из личного архива героини

– Есть мнение, что шахматы слишком хорошо изучены. Мастера знают, как будет ходить противник, и как ему отвечать, многие партии сводятся к ничейному результату. Зачем, вообще, игра, которую можно просто «выучить»?

– Раньше, когда не было компьютеров, люди сами изучали шахматы, творили. Сейчас очень много проводится анализа. Но это и хорошо, и плохо. Игра вышла на новый уровень; чтобы создать шедевр, приходится работать гораздо больше.

И не все рассчитано математически. Можно сделать ход, который компьютер посчитал бы плохим, рискованным, однако он будет психологически воздействовать на противника.

– Современные шахматисты сильнее старых?

– Однозначно. Бытует мнение, что обычный гроссмейстер сейчас играет сильнее любого из первых чемпионов – Стейница, Ласкера, Капабланки. Ведь они сами и писали ту базу, ту теорию, по которой мы учимся сегодня.

– Насколько хороша российская шахматная школа? В списке чемпионов мира – множество наших земляков. Это же, наверное, не случайно?

– Советская шахматная школа была очень сильной. В СССР активно делились информацией, а на Западе все работали индивидуально. После падения железного занавеса наши наработки стали утекать, и нас начали обгонять. Собственно, есть устойчивое словосочетание «советская школа», а вот про «российскую школу» никто и не говорит. А еще есть Индия, есть Китай, где за счет огромного числа населения и сильных шахматных традиций очень много хороших игроков.

Фото из личного архива героини

– 2020 год научил нас жить дистанционно. И шахматы, по логике, как раз тот вид спорта, который позволят участвовать в состязаниях, не выходя из дома. Или это не так?

– Турниры онлайн проводятся давно, в 2020 году это вышло на новый уровень. Конечно, это дешевле, однако я это не люблю и последний год в соревнованиях участвовала мало. Интернет пропал – ты проиграл партию по времени. Мышка соскочила – ты сделал неправильный ход. Я целиком и полностью за очные турниры. А главное, ты не получаешь эмоциональной отдачи, не можешь наблюдать за соперником.

– Вы воздействуете на противника? Пытаетесь его отвлечь, подавить?

– Когда я поехала на первые соревнования, мне было семь лет, и моя противница всю партию смотрела на меня очень злобно, как на врага. Это выбило меня из колеи… С тех пор я категорично против подобных вещей. Всё должно быть по-спортивному, красиво, а соперника надо уважать.

– Вы хотите стать профессиональным игроком?

– Чтобы зарабатывать деньги на турнирах, нужно быть на самом верху. Плюс к этому гонорары у мужчин больше, чем у женщин. Там и уровень игры другой, и уровень подготовки. Я к этому не готова. Я хочу стать мастером спорта, в далекой перспективе – гроссмейстером. Хотела бы работать тренером. Но профессию я буду получать в другой сфере.

– Как навык просчитывать на двадцать ходов вперед помогает в вашей жизни?

– Шахматы – элитарный вид спорта. Мы изучаем, анализируем, ищем новые ходы, систематизируем. У меня, к примеру, много встреч, тренировок, занятий, но мне не нужен ежедневник, я все держу в голове. Шахматами занимаются люди с необычным взглядом на мир. Я искренне верю, что они позволяют видеть ситуацию с другой стороны.