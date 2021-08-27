Хищная птица металась по подъезду дома в Карелии

26 августа в Калевале в подъезд двухэтажного дома залетел сокол. Хищная птица металась по лестничным площадкам, вела себя агрессивно по отношению к людям, билась о стекла и не могла вылететь наружу, сообщает паблик «ОПС по Калевальскому району».

Жильцы дома обратились за помощью к спасателям. На место выехал дежурный караул местной пожарно-спасательной части.

К моменту прибытия пожарных птица уже выбилась из сил. Когда сокол сел на перила, его поймали, вынесли на улицу, затем он немного отдохнул, набрался сил и улетел. Фото источника