Пожарные Петрозаводска тушили вспыхнувший на Древлянке автомобиль

26 августа в 10:02 пожарные Петрозаводска привлекались на ликвидацию возгорания у дома №8 по бульвару Интернационалистов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и восемь сотрудников пожарно-спасательных частей города. Выяснилось, что горит автомобиль. С огнем удалось справиться быстро - к 10:10 пожар был ликвидирован.

В министерстве напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/RonaldPlett