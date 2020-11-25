Граждане попросили мэрию проверить торговый павильон на Мелентьевой

Ежедневное инспектирование на соблюдение противоэпидемических мероприятий проводится в Петрозаводске по поручению городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник, сообщает сайт горадминистрации.

Сегодня специалисты посетили несколько магазинов и предприятий общественного питания в районе Первомайского и Октябрьского проспектов. Но основании обращений горожан, в ходе рейда, был проверен торговый павильон, расположенный на улице Мелентьевой. Здесь инспектирующие нашли незначительные нарушения. Продавцам даны рекомендации по их оперативному устранению. Проверки будут продолжены.

Фото с сайта городской администрации