25 ноября 2020, 16:26
Граждане попросили мэрию проверить торговый павильон на Мелентьевой
Специалисты городской администрации прошлись рейдом по магазинам и предприятиям питания в районе Первомайского и Октябрьского проспектов
Ежедневное инспектирование на соблюдение противоэпидемических мероприятий проводится в Петрозаводске по поручению городского оперативного штаба по борьбе с пандемией, возглавляемого Ириной Мирошник, сообщает сайт горадминистрации.
Сегодня специалисты посетили несколько магазинов и предприятий общественного питания в районе Первомайского и Октябрьского проспектов. Но основании обращений горожан, в ходе рейда, был проверен торговый павильон, расположенный на улице Мелентьевой. Здесь инспектирующие нашли незначительные нарушения. Продавцам даны рекомендации по их оперативному устранению. Проверки будут продолжены.
Фото с сайта городской администрации