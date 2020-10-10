Гостиницы Петрозаводска соблюдают требования Роспотребнадзора

В рамках работы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции РК, сотрудники администрации Петрозаводска проводят обследования на предмет соблюдения распоряжения главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р и предписания Роспотребнадзора, сообщает сайт мэрии.

Проверки проходят в гостиницах, отелях, хостелах и иных объектах размещения. В ходе очередного рейда были обследованы восемь предприятий. Нарушений санитарно-эпидемиологических норм не выявлено.

По оценкам специалистов, представители городского бизнес-сообщества заблаговременно внедрили новые решения, ставя в приоритет безопасность гостей и сотрудников. Объекты размещения усилили уборку с использованием дезинфицирующих средств, проводится обработка сданных гостями ключей, устанавливаются антисептики для рук.