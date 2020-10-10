Сегодня на «Рускеальском экспрессе» перевезен стотысячный пассажир

10 октября со станции Сортавала отправился 100-тысячный пассажир ретропоезда «Рускеальский экспресс», сообщает сайт Октябрьской железной дороги.



Юбилейного пассажира, Ангелину Солнцеву, поздравили представители Дирекции скоростного сообщения , филиала ОАО «РЖД» и вручили сертификат, подтверждающий статус 100-тысячного пассажира, золотую карту «РЖД-Бонус», а также памятные подарки.

"Я давно планировала путешествие в горный парк «Рускеала» именно на ретропоезде, хотелось проникнуться этой особенной атмосферой. Очень неожиданно и особенно приятно, что именно я оказалась юбилейным пассажиром",

– рассказала Ангелина Солнцева.

«Рускеальский экспресс» был запущен 1 июня 2019 года для обеспечения транспортной доступности туристических объектов Республики Карелия и стал единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге.

Интерьер самого ретропоезда выполнен в стиле «Николаевского экспресса», в его составе курсируют общие вагоны купейного типа, а также вагон-ресторан.

График ретропоезда удобно состыкован с поездами «Ласточка», следующими по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала – Санкт-Петербург.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о расписании движения ретропоезда «Рускеальский экспресс».