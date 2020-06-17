Госпредприятия в Карелии не отличились эффективной работой

10 из 27 предприятий, где есть доля государства, перечислили дивиденды. Несколько предприятий обанкротилось. По словам председателя контрольно-счетной палаты РК Алексея Дорохова, работа государственных предприятий не отличается эффективностью. Только 8 из 18 госпредприятий перечислили прибыль, 5 сработали с убытком, 5 предприятий находятся в стадии банкротства или ликвидации.

Во время дистанционных публичных слушаний по исполнению бюджета Карелии за 2019 год Дорохов рассказал о ситуации с выделением бюджетных субсидий карельским предприятиям. Он выделил два государственных совхоза – Ведлозерский и Толвуйский, получивших помощь из республиканской казны. Как сказал Дорохов, совхоз Ведлозерский по 9 из 10 соглашений не выполнил показатели по результативности, Толвуйский - не смог исполнить обязательства по 7 из 13 соглашений. По мнению председателя контрольно-счетной палаты РК, Минсельхоз Карелии необоснованно предоставил субсидию в объеме, превышающем размер, установленный в законе о бюджете. Речь идет о превышении на 800 тысяч рублей. Часть денег предприятиям пришлось вернуть в бюджет Карелии.

Сомнения у контрольно-счетной палаты вызвали также финансовые вливания в транспортные госпредприятия - «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис». На что именно шли субсидии, читайте в материале «Карелии пришлось вернуть 353 миллиона неосвоенных рублей».

Фото: rus-media.pro