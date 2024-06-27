27 июня 2024, 16:29
Госавтоинспекция проводит проверку после падения женщины в автобусе
Петрозаводчанке потребовалась помощь врачей
На улице Шотмана автобус ПАЗ наехал на дорожное ограждение, женщина в салоне упала.
Инцидент произошел вечером 26 июня в районе дома №5. По информации ГАИ, автобус и дорожное ограждение получили повреждения.
Женщина обратилась за помощью к врачам на следующий день после падения в автобусе. Ей назначили амбулаторное лечение.
Госавтоинспекция Петрозаводска начала проверку. // фото пресс-службы ведомства