Госавтоинспекция проводит проверку после падения женщины в автобусе

На улице Шотмана автобус ПАЗ наехал на дорожное ограждение, женщина в салоне упала.

Инцидент произошел вечером 26 июня в районе дома №5. По информации ГАИ, автобус и дорожное ограждение получили повреждения.

Женщина обратилась за помощью к врачам на следующий день после падения в автобусе. Ей назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Петрозаводска начала проверку. // фото пресс-службы ведомства