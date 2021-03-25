Горсовет наградил мэра аплодисментами

Работа администрации Петрозаводска и мэра в 2020-м году была признана депутатами удовлетворительной. После доклада Ирины Мирошник даже раздались аплодисменты.

Позитивная оценка работы была поддержана подавляющим большинством голосов.

В своем докладе на сессии городского совета Ирина Мирошник остановилась на задачах, которые были решены в минувшем году, а также затронула приоритетные направления развития города. Особенность бюджета прошлого года была обусловлена значительным увеличением межбюджетных трансфертов. Доходы бюджета за отчетный период составили более 8 миллиардов рублей. Ничего подобного бюджет Петрозаводска до сегодняшнего дня не знал. К чести Администрации Петрозаводска и депутатского корпуса, несмотря на разразившуюся пандемию, бюджет был исполнен, деньги освоены.

Комментируя выступление главы города, депутат Петросовета, главврач Городской поликлиники № 4 Ольга Билко отметила: «Депутаты не покривили душой, когда поставили оценку «удовлетворительно». Очень много было сделано за прошлый год». (Видео)