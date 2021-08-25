Горожанка чуть не перевела мошенникам больше миллиона, но одумалась

Женщина в Петрозаводске потеряла из-за мошенников существенную сумму, но могла лишиться еще большего количества денег. Она отдала аферистам свои 435 тысяч рублей, а взятые в кредит 900 тысяч сохранила, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Схема обмана была стандартной – звонок из банка с сообщением о злоумышленниках, которые якобы хотят похитить деньги. Потом – совет снять всю сумму и отправить на «безопасные» счета.

В итоге 50-летняя петрозаводчанка лишилась 435 тысяч рублей. Мошенники стали «разводить» женщину дальше и убедили взять кредит в размере 900 тысяч.

Она так и сделала, но, получив деньги, почувствовала неладное и не стала их никуда переводить. Женщина позвонила на горячую линию банка и поняла, что стала жертвой преступников. // Фото: GiselaFotografie/Pixabay