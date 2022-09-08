08 сентября 2022, 14:43
Горожанин не дал прохожему позвонить и лишился смартфона
Пьяный мужчина в Петрозаводске ограбил земляка после отказа
Вечером в конце августа 57-летнего петрозаводчанина ограбили на улице. К нему подошел пьяный и попросил телефон, чтобы позвонить, сообщили в МВД Карелии.
Получив отказ, мужчина толкнул собеседника, отнял гаджет и сбежал. Причиненный ущерб составил 14 тысяч рублей.
Сотрудники угрозыска установили подозреваемого в совершении преступления. Дома у 43-летнего ранее судимого горожанина нашли похищенный смартфон и изъяли его. Возбуждено уголовное дело о грабеже. // Фото: pxhere.com