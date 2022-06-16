Горожане недовольны «устранением недостатков» на ул. Куйбышева

Новый участок улицы Куйбышева в карельской столице в очередной раз привлек внимание горожан. Они обратили внимание на неудовлетворительную работу подрядчика и в доказательство опубликовали фото в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

Напомним, состояние новой магистрали и территории вокруг нее вызвало нарекания петрозаводчан еще весной. Власти заверили, что подрядчик за свой счет устранит все недочеты. Потом они отчитались, что работа кипит.

Однако, как выяснилось, ее делают далеко не идеально. По мнению людей, тротуар около дома № 57 нужно полностью переделать, а не залатывать «заплатками».

Есть и другие огрехи. В частности, земля в будущих газонах насыпана выше уровня бордюра. Это значит, что с первыми дождями грунт окажется на дорожках.

- Подходы к вызывным устройствам так и не сделали. Поребрик напротив аквамарина - криво-косо поставили, не исправили. На остановке покрытие не исправили - лужа. У пешеходника по ул. Ленинградской, 4 - тротуар не исправили - провалы, уклон большой для маломобильных групп населения. Во многих местах уже битый бетонный поребрик, пытаются замазывать раствором, выглядит плохо. Камни с «газонов» так и не убирают,

- написал рассерженный горожанин.

В комментариях отметили, что горе-работников надо строго контролировать и наказывать рублем за подобное «благоустройство». // Фото: «Живой Петрозаводск»/ВКонтакте