19 января 2021, 10:10
Происшествия

Годовалый ребенок пострадал в аварии в Прионежском районе

Маленькому пассажиру автомобиля «Лада» назначили лечение

В Прионежском районе на автодороге «Кола , 435 км – ст. Шуйская» произошло ДТП.

18 января автомобиль «Лада» съехал с дороги и врезался в силовое ограждение. За рулем находился 42-летний водитель.

По информации Госавтоинспекции, в аварии травмы получил годовалый мальчик. Маленькому пассажиру оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. (фото vk.com)

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