Годовалый ребенок пострадал в аварии в Прионежском районе

В Прионежском районе на автодороге «Кола , 435 км – ст. Шуйская» произошло ДТП.

18 января автомобиль «Лада» съехал с дороги и врезался в силовое ограждение. За рулем находился 42-летний водитель.

По информации Госавтоинспекции, в аварии травмы получил годовалый мальчик. Маленькому пассажиру оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. (фото vk.com)