Главы Карелии и Архангельской области устроят снежный автопробег

Губернаторы Карелии и Архангельской области примут участие в экстремальном заезде по ледяным дорогам. О предстоящем автопробеге написал в своем аккаунте ВКонтакте Александр Цыбульский. Он отметил, что поедет вместе с Артуром Парфенчиковым.

Маршрут автопробега составит 200 километров, главы двух регионов преодолеют бездорожье, зимой соединяющее Карелию с Поморьем.

Акция пройдет в поддержку строительства дороги, которая свяжет два региона с Финляндией, Швецией и Норвегией.

Сейчас дорогу ремонтируют и строят, но участок от карельского Валдая до архангельской Онеги пока не проложили, путь проходит по бездорожью.

Там и устроят в марте автопробег главы регионов и приглашают присоединиться всех желающих. // Фото: источник