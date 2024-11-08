Глава Карелии Артур Парфенчиков награжден орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Республики Карелия орденом Александра Невского. Государственную награду Артуру Парфенчикову вручил в Екатерининском зале Кремлевского дворца первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

В разные годы титул кавалера ордена Александра Невского был присвоен лидерам государств - Александру Лукашенко, Нурсултану Назарбаеву, Шавкату Мирзиёеву и Александру Вучичу, знаменитым деятелям науки, образования, спорта, искусства и других областей, представителям духовенства, общественным и политическим деятелям.

Под руководством Артура Парфенчикова в Карелии удалось решить многие задачи в сферах экономики, здравоохранения, промышленности, образования, науки, культуры и спорта, строительстве инфраструктуры, развитии туристической отрасли, в привлечении инвестиций и мер федеральной поддержки. Необходимые для развития республики меры принимают поэтапно и комплексно.

Только за последние годы в Карелии открыты новые современные школы в Петрозаводске, Деревянке, Кеми, Медвежьегорске, готовят к открытию школу в Суоярви. Запущена программа капитальных ремонтов школ по всей республике, открывают новые детские сады, разрабатывают проекты ремонта зданий дошкольных учреждений. В Петрозаводске и Сегеже созданы современные образовательные кластеры "Арктика", "Сампо" и "Петровская слобода", на которых готовят востребованных специалистов в сферах судостроения, машиностроения и туризма.

Досрочно завершен этап расселения аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года - расселено более 8 тысяч человек. Только за прошлый год в республике ввели в эксплуатацию 40 объектов капитального строительства. Среди важных для региона реализованных проектов - реконструированные автовокзал и железнодорожный вокзал в Петрозаводске, новое здание аэропорта, несколько мостов - Ондский, Майгубский, Шуйский, Путейский на улице Антикайнена в Петрозаводске и другие. Всего с 2019 года в республике построено и реконструировано 17 мостов. Подвижной состав пригородного и междугороднего сообщения пополнили свыше 130 новых автобусов. За 6 лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано более 1 300 км региональных трасс и более 130 км улиц в Петрозаводске.

Существенно улучшено оснащение медицинских больниц, в том числе районных, для которых ежегодно закупают новейшее высокотехнологичное оборудование, организована работа врачебных амбулаторий, ФАПов, центров амбулаторной помощи и сосудистых отделений, близится к завершению строительство хирургического корпуса БСМП и блоков А и Б межрайонной больницы в Петрозаводске. В районах открыты 7 виртуальных концертных залов и 11 модельных библиотек, отремонтированы молодежные и культурные центры, продолжают благоустройство общественных территорий и развитие спортивной инфраструктуры. Построен легкоатлетический манеж в Петрозаводске, ФОКи в Костомукше и Медвежьегорске, буквально этой осенью открыты новые умные площадки для занятий спортом в Олонце и Лахденпохье.

Построены и продолжают строиться сотни километров газопроводов - для подключения к природному топливу предприятий и социальной догазификации - такая возможность уже существует в более чем 30 населенных пунктах Олонецкого, Прионежского, Кондопожского районов. В этом году запущены Белопорожские ГЭС в Кемском районе, а для повышения качества и стабильности энергоснабжения в Пряжинском и Прионежском районах строят новую электроподстанцию близ деревни Половина. Запущена двухпоточная система разделения отходов - в Петрозаводске работает первая в Карелии промышленная сортировочная линия КЭО - "Первый шаг". Специальные контейнеры для вторсырья установлены в столице республики, нескольких районах и округах.

Сегодня Карелия находится на 12-м месте Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах федерации, несмотря на серьезное санкционное давление и переориентацию экономики на Восток, после разрыва торговых отношений с западными партнерами. В 2017 году республика занимала в нем лишь 56-е место. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года вышел на максимальную отметку - почти 104 млрд рублей. По динамике инвестиций за последнюю пятилетку Карелия занимает первое место среди субъектов СЗФО. Только в Арктической зоне республики реализуют свыше 70 инвестпроектов. Карелия входит в топ-10 регионов России по количеству действующих и создаваемых технопарков. Уровень безработицы в республике достиг исторического минимума.

Серьезный импульс получила туристическая отрасль – за 5 лет в два раза увеличили номерной фонд, в 2023 году количество поездок в республику составило 1,2 млн. И эта цифра ежегодно растет. Туристические объекты делают комфортными для посещения - построен защитный павильон "Бесовы следки", благоустроена территория "Петроглифов Залавруги", завершается строительство визит-центра "Беломорские петроглифы", уже утверждена концепция создания археологического комплекса "Онежские петроглифы". Многие достопримечательности и события - от музыкального фестиваля "Рускеала Симфони" до молодежного форума "Берег" - стали визитной карточкой Карелии и известны далеко за пределами республики.

Фото: Правительство РК