Патриотическое воспитание молодежи обсудили в парламенте Карелии

6 ноября в Законодательном Собрании Карелии под председательством Татьяны Тишковой состоялось заседание Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Главный вопрос повестки - реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование». Об этом рассказал начальник Управления по молодежной политике Карелии Алексей Бутенко.

Бутенко отметил, что на территории Карелии реализуется шесть региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», в том числе «Патриотическое воспитание». Проект определяет основные направления деятельности: укрепление исторической памяти, развитие поисковой деятельности, сохранение памятных мест, подготовка молодежи к службе в армии. Один из главных показателей успешности проекта - вовлеченность молодежи до 35 лет в мероприятия патриотической направленности. В 2023 году таких молодых людей и девушек было 48 тысяч, по итогам 2024 года планируется эту цифру увеличить до 57 тысяч человек.

В республике на высоком уровне находится взаимодействие молодежи с ветеранскими организациями, активно развивается историко-краеведческое воспитание. Традиционно большой комплекс мероприятий готовится ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Все сложнее становится сохранить память, особенно когда предпринимаются попытки фальсификации истории. Акции «Георгиевская лента», «Вахта памяти», «Огненные картины войны», «Свеча памяти» призваны сохранить историческую память русского народа и передать ее в первозданном виде подрастающему поколению,

- подчеркнул Алексей Бутенко.

«Уроки мужества» проходят во всех школах Карелии. Обычно их проводят в школьных музеях, экспозиции которых посвящены погибшим землякам, в том числе и в Афганистане. Много молодежи участвует в возложении цветов к памятнику «Черный тюльпан».

В этом году, 20 сентября молодежь сажала яблони в Саду памяти героев - он создан в петрозаводском парке «Патриот». Там же установлен камень с памятной табличкой. В Петрозаводске открыт Центр воинской славы - туда приходят реальные герои, вернувшиеся, в том числе, из зоны специальной военной операции.

В Карелии традиционно сильное поисковое движение. Только за последние два года подняты останки 1070 бойцов и командиров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Школьники, участвующие в работе поисковых отрядов, глубоко изучают историю, получают знания по военной археологии, учатся работать с металлоискателями. Поисковики снимают фильмы, пишут статьи и книги.

В Петрозаводске организована работа учебно-методического центра «Авангард» - там юноши допризывного возраста получают знания и навыки, необходимые для службы в армии и защиты Отечества.

Депутат Эмилия Слабунова напомнила, что в Национальном музее Карелии до сих пор нет постоянной экспозиции по истории XX века, в том числе с артефактами Великой Отечественной войны. Министр культуры Алексей Лесонен пообещал, что в течение двух лет этот проект будет реализован. Алексей Бутенко заверил, что все поисковые отряды республики с удовольствием поделятся с музеем своими бесценными находками.

Депутат Лидия Суворова попросила усилить культурно-патриотический аспект и заметила, что далеко не все дети, живущие в Карелии, видели основные достопримечательности республики. Алексей Бутенко пообещал обратить внимание на это в своей работе.

Фото: ЗС РК