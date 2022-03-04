ГИБДД будет тормозить всех подряд в Петрозаводске

Массовые проверки пройдут на дорогах карельской столицы 5 марта. О предстоящем рейде «Контроль трезвости» предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

За январь-февраль сотрудники дорожной полиции отстранили от руля 150 нетрезвых водителя, 19 из них сели за руль автомобиля в состоянии опьянения повторно.

Петрозаводчане могут сами сообщать о нетрезвых водителях по номерам телефонов в ГИБДД: 71-59-00, 78-44-44. (фото vk.com)