04 марта 2022, 17:22
ГИБДД будет тормозить всех подряд в Петрозаводске
Массовые проверки ожидают автомобилистов карельской столицы в субботу
Массовые проверки пройдут на дорогах карельской столицы 5 марта. О предстоящем рейде «Контроль трезвости» предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
За январь-февраль сотрудники дорожной полиции отстранили от руля 150 нетрезвых водителя, 19 из них сели за руль автомобиля в состоянии опьянения повторно.
Петрозаводчане могут сами сообщать о нетрезвых водителях по номерам телефонов в ГИБДД: 71-59-00, 78-44-44. (фото vk.com)