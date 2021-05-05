Гараж горел в Петрозаводске

4 мая в 19:59 пожарные Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частном гараже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Инцидент произошел в районе дома №23 по улице Инженерной. На место происшествия выехали две единицы техники и восемь специалистов пожарно-спасательных частей города. К 20:15 возгорание было ликвидировано.

В МЧС напомнили жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильных - 101, 112. Фото newstula.ru