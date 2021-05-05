Два лесных пожара вспыхнули в Карелии

3 мая в Карелии произошли два лесных пожара. В Сортавальском и Лахденпохском районах лес горел на площади 1,3 гектара, сообщили в Минприроды РК.

В Лахденпохском районе причиной пожара стало выжигание травы на землях сельхозназначения, а в Сортавальском районе - переход огня с полосы отвода железной дороги. Оба возгорания ликвидированы силами Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

С начала сезона в лесах Карелии ликвидированы четыре лесных пожара на площади 4,2 гектара.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80. Фото bizmrg.com