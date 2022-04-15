Футболисты из Кеми взяли медали всероссийского турнира

Команда школы №2 Кеми завоевала медали всероссийского финала проекта «Мини-футбол - в школу». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Команда заняла первое место на региональном этапе, который проходил в Кондопоге. В соревнованиях по Северо-Западному федеральному округу в Великом Новгороде кемские футболисты также поднялись на верхнюю ступень пьедестала.

Всероссийский финал турнира прошел в Нижегородской области. И на этот раз карельские футболисты оказались в призах. Они заняли третье место и получили бронзовые медали. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»