Пять команд состязались в спортивной борьбе на Первенстве республики

В Лахденпохье состоялось Первенство Карелии по спортивной борьбе среди детей 12-13 лет, юношей 14-15 лет, старших юношей 16-17 лет и юниоров 18-20 лет. В состязаниях, посвященных памяти погибших военнослужащих российских Вооруженных сил, приняли участие пять команд, состоящих их 90 борцов.

Как сообщили в минспорта региона, ребята показали высокий технический уровень борьбы и отличную физическую подготовку. Лидером Первенства стала команда «Чемпион» из Петрозаводска, второе место заняла местная команда «Витязь», третье – у сортавальской «Леон-Прайд».

По итогам соревнований сформируют сборную республики, которая защитит честь региона на Первенстве СЗФО, где, уже в свою очередь, пройдет отбор команд для участия во всероссийских соревнованиях. Фото: vk.com/minsportkarelia.