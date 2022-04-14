Детский спортивный центр на базе лагеря «Старт» построят за миллиард

Бывший оздоровительный детский лагерь «Старт» передают в федеральную собственность. Его ждет реконструкция, на берегу Кончезера появится детский спортивно-оздоровительный центр, сообщили в кондопожском училище олимпийского резерва.

Центр станет всесезонной тренировочной площадкой для спортсменов училища олимпийского резерва, сборных команд, а также местом для отдыха детей, в том числе из Карелии.

В Минспорта России решили, что базу в Кончезере включат в программу развития объектов спорта сети федеральных детских спортивно-оздоровительных центров круглогодичного профиля до конца 2022 года. На модернизацию инфраструктуры «Старта» выделят федеральное финансирование.

Предварительная стоимость реализации проекта – более 1 миллиарда рублей.

В центре построят и реконструируют уже имеющиеся жилые корпуса и вспомогательные помещения, возведут новые открытые спортивные площадки, ФОК с универсальными залами, стадион с беговыми дорожками, гостиницу и т.д. // Фото: Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге