03 июня 2023, 16:34
Фургон врезался во внезапно остановившийся на перекрестке автомобиль
Странная авария на Кукковке попала на видео
Авария на пересечении улиц Сортавальская и Ровио в столице Карелии произошла днем 3 июня.
Момент ДТП запечатлели с разных ракурсов городские камеры наблюдения, а последствия столкновения запечатлел очевидец. Машины получили механические повреждения.
Транспортные средства двигались в левом ряду. Легковой автомобиль по какой-то причине остановился почти на середине перекрестка. В этот момент в него сзади врезался фургон «Мерседес». // видео и фото из VK-паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ скриншот