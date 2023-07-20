Фонтан «Калевала» приведут в порядок

Администрация Петрозаводского городского округа обратилась к АО «ПКС-Водоканал» с письмом и просьбой оказать содействие в ремонте чаши фонтана «Калевала». В письме сообщается, что в Администрацию «поступило обращение жителя по поводу ненадлежащего состояния фонтана, расположенного в районе дома №18 по улице Свердлова».

Фонтан, посвященный карело-финскому поэтическому эпосу, появился в городе на пересечении улиц Кирова и Свердлова в 1996 году. Открытие обелиска приурочено к 150-летию эпоса. Скульптор «Калевалы» – Лео Ланкинен.

Сегодня работники АО «ПКС-Водоканал» уже приступили к работам. В чаше фонтана сделают косметический ремонт: упавшую плитку зачистят и восстановят. Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» сняли отколовшийся цемент в местах отсутствия плитки, а также забрали для реставрации сами плиты фонтана. Основные работы запланировано провести в хорошую погоду, когда дождь не будет мешать качественно выполнить ремонт. Группа компаний «РКС-Петрозаводск» сообщила, что любит свой город, и рада помочь сделать его лучше и уютнее.