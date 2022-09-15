Финны хотят ужесточить визовый режим для россиян с недвижимостью

Очередное ужесточение визового режима со стороны Финляндии проанонсировал президент Саули Ниинисте. Он заявил, что недвижимость в стране планируют не рассматривать как способствующий выдаче визы россиянам фактор, передает Yle.

- Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, видимо, ранее рассматривали как фактор, способствующий выдаче визы. Я не считаю это необходимым, не думаю, что приобретение недвижимости было положительным фактором при принятии решения о выдаче визы,

- отметил он.

Президент полагает, что после такого решения спрос на недвижимость в Финляндии среди россиян снизится. При этом он заявил, что это только часть из комплекса ужесточающих визовый режим мер. // Фото: pxhere.com