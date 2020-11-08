Финляндия, возможно, откроет границы для туристов к Рождеству

Закон об открытии туризма, вероятно, вступит в силу не раньше, чем в канун Рождества, сообoает новостная служба Yle. Министерство социального обеспечения и здравоохранения завершит работу над законопроектом в эти выходные. В начале следующей недели его передадут на оценку экспертов.

По данным информагенства STT, цель состоит в том, чтобы парламент успел одобрить закон до рождественских каникул. Однако даже такой график называют амбициозным.

На следующей неделе правительство должно сообщить, как на практике будет обеспечиваться безопасность в сфере туризма. Задача заключается в том, чтобы поездки, в том числе, из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, стали возможными. На практике это, скорее всего, будет означать тестирование приезжающих.

В Торговой палате Лапландии разочарованы длительным ожиданием решений. Председатель палаты обратилась к правительству в пятницу.

– Нам известно об ухудшении ситуации с пандемией в Центральной Европе, и что это влияет на желание путешествовать. Однако, несмотря на текущую ситуацию, индустрия туризма Лапландии по-прежнему срочно нуждается в чётких и понятных решениях, – написала Ниина Пиетикяйнен, председатель Торговой палаты Лапландии.

В аппарате премьер-министра сообщили, что принципиальное решение правительства по туризму уже давно готово. Однако в этом вопросе можно будет двигаться вперед только сейчас, когда есть уверенность в том, что законодательная сторона тоже почти готова.

Финские чиновники сейчас дорабатывают детали законопроекта. Согласно официальным источникам, работа над ним была очень сложной с юридической точки зрения. // Фото: abmrsk.ru