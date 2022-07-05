Финляндия и Швеция получат важный статус в НАТО

Официальные лица Финляндии утром 5 июля находятся в Брюсселе и подписывают протокол о присоединении НАТО. Об этом сообщает Yle.

В церемонии участвуют глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Когда договор подпишут, Швеция и Финляндия получат статус стран-наблюдателей.

То есть они смогут принимать участие во всех саммитах альянса, однако не смогут голосовать.

Также их не будет касаться пресловутый пятый параграф. Он обязывает членов НАТО оказывать поддержку стране, на которую совершено военное нападение. // Фото: pixabay.com