Фестиваль по фитнес-аэробике проходит в Петрозаводске

Международный День защиты детей празднуют сегодня и в центре «Акватика». Здесь проходит традиционный Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце!».

Фестиваль собрал много команд, в которых спортсменки разного возраста - от учениц младших классов до вполне взрослых девушек.

Аэробика стала очень популярной еще в 80-ые годы в СССР. С тех пор она видоизменилась, но до сих пор считается спортом красоты и вечной молодости. // Видео: Центр спортивной подготовки.