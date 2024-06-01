01 июня 2024, 14:39
Спорт

Фестиваль по фитнес-аэробике проходит в Петрозаводске

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце!» проводят в «Акватике»

 

 

Международный День защиты детей празднуют сегодня и в центре «Акватика». Здесь проходит традиционный Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце!».

Фестиваль собрал много команд, в которых спортсменки разного возраста - от учениц младших классов до вполне взрослых девушек.

Аэробика стала очень популярной еще в 80-ые годы в СССР. С тех пор она видоизменилась, но до сих пор считается спортом красоты и вечной молодости. // Видео: Центр спортивной подготовки. 

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