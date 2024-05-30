«Карельские оружейники» сыграют в Петрозаводске с «Викингами»

«Карельские оружейники» проведут матч по американскому футболу на домашнем поле. Их соперниками станет команда «Викинги» из Вологды. Матч первой лиги чемпионата России по американскому футболу пройдет 2 июня на стадионе «Спартак» (6+).

Месяц назад игроки уже встречались в рамках чемпионата СЗФО. Матч закончился победой команды из Петрозаводска. Обе команды начали сезон в Первой лиге с победы. Петрозаводчане на выезде обыграли подольский «Витязь», вологжане обыграли московский клуб «Сеченов Феникс».

«Несмотря на то, что мы с «Викингами» встречались неоднократно, они постоянно меняются. Сейчас у них очень подвижный стартовый квотербек плюс сильный бегущий из Череповца Кирилл Заводов. Побегать нашей защите в воскресенье придется. А любой защите в американском футболе куда легче дышится, когда поддерживают родные трибуны»,

- считает президент карельской федерации Юрий Кушнир.

Игра начнется в 13:30. Входя для зрителей свободный. // фото предоставлено президентом карельской федерации Юрием Кушниром