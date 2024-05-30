30 мая 2024, 18:03
Спорт

«Карельские оружейники» сыграют в Петрозаводске с «Викингами»

Насладиться зрелищной игрой могут все желающие, матч пройдет на стадионе «Спартак»

«Карельские оружейники» проведут матч по американскому футболу на домашнем поле. Их соперниками станет команда «Викинги» из Вологды. Матч первой лиги чемпионата России по американскому футболу пройдет 2 июня на стадионе «Спартак» (6+).

Месяц назад игроки уже встречались в рамках чемпионата СЗФО. Матч закончился победой команды из Петрозаводска. Обе команды начали сезон в Первой лиге с победы. Петрозаводчане на выезде обыграли подольский «Витязь», вологжане обыграли московский клуб «Сеченов Феникс».

«Несмотря на то, что мы с «Викингами» встречались неоднократно, они постоянно меняются. Сейчас у них очень подвижный стартовый квотербек плюс сильный бегущий из Череповца Кирилл Заводов. Побегать нашей защите в воскресенье придется. А любой защите в американском футболе куда легче дышится, когда поддерживают родные трибуны»,

- считает президент карельской федерации Юрий Кушнир.

Игра начнется в 13:30. Входя для зрителей свободный. // фото предоставлено президентом карельской федерации Юрием Кушниром

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Метки: 
американский футбол
новости петрозаводска
Спартак
Карельские оружейники
викинги
юрий кушнир