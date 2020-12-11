Фестиваль меда открывается завтра в Петрозаводске

Медовый фестиваль пройдет в Петрозаводске с 12 по 16 декабря. География продукции, которую привезут в столицу Карелии, впечатляет. Это прославленные медовые области - средняя полоса России, Краснодарский край, Адыгея, Башкирия.

На фестивале будут представлены самые разные сорта меда, в том числе редкий мед диких пчел, в составе которого маточное молочко, перга и пыльца. Есть каштановый мед, мед белой акации. Есть и король всех видов меда — гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом, а значит действительно полезный продукт. Покупатели смогут приобрести и другие продукты пчеловодства: пергу, пыльцу, прополис и забрус.

Целебные свойства меда известны большинству людей на планете. Этот сладкий и чрезвычайно полезный продукт способствует укреплению иммунитета, скорейшему излечению от многих болезней, похудению, улучшению состояния волос и кожи.

Каждый сорт меда способен оказывать благотворное влияние на здоровье человека. Важным качеством меда считается укрепление и поддержание в тонусе иммунной системы организма, отвечающей за борьбу с болезнями.

На фестивале действует акция: 4 кг цветочного меда за 1 000 руб.

Всех любителей меда организаторы ждут в кинотеатре «Калевала» (Первомайский пр, 2) с 12 по 16 декабря 2020 г. с 10 до 19 часов.