Фестиваль KareliaSkiFest прошел в финал национальной премии

Проект команды KareliaSport уже во второй раз прошел региональный отбор и попал в финал XI национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее событийное мероприятие в области спорта», рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Проект Фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest был выбран из более чем 600 заявок. За победу в финале будут бороться 27 сильнейших проектов, и наша команда готова достойно представить Карелию. Итоги подведут в ноябре в Нижнем Новгороде»,

- говориться в сообщении.

Напомним, фестиваль зимних видов спорта стал хорошей зимней спортивной традицией. В этом году в нем приняли участие 1564 спортсмена. В следующем сезоне организаторы планируют провести еще более масштабное мероприятие. Фото: minedu.gov.karelia.ru.