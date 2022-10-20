Чемпионы из Петербурга разгромили карельских армейцев в Кондопоге

Команда «СКА-Карелия» потерпела еще одно поражение в домашней серии игр. Ранее армейцы уступили сопернику из Белоруссии со счетом 2:8, а в среду, 19 октября, проиграли клубу из Петербурга.

Л идеры турнира, победители Olimpbet чемпионата МХЛ прошлого сезона - МХК «СКА-1946» выиграл у наших хоккеистов со счетом 3:1.

Еще один домашний матч состоится 22 октября. Соперником «СКА-Карелия» станет «Динамо Санкт-Петербург». (фото паблика «СКА-Карелия»)