20 октября 2022, 07:06
Спорт

Чемпионы из Петербурга разгромили карельских армейцев в Кондопоге

Хоккеисты «СКА-Карелия» потерпели еще одно поражение на домашнем льду

Команда «СКА-Карелия» потерпела еще одно поражение в домашней серии игр. Ранее армейцы уступили сопернику из Белоруссии со счетом 2:8, а в среду, 19 октября, проиграли клубу из Петербурга.

Л идеры турнира, победители Olimpbet чемпионата МХЛ прошлого сезона - МХК «СКА-1946» выиграл у наших хоккеистов со счетом 3:1.

Еще один домашний матч состоится 22 октября. Соперником «СКА-Карелия» станет «Динамо Санкт-Петербург». (фото паблика «СКА-Карелия»)

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Метки: 
«СКА-Карелия»
Хоккей
Кондопога
новости Карелии
МХК «СКА-1946»