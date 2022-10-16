Команда «СКА-Карелия» потерпела сокрушительное поражение в Кондопоге

Команда «СКА-Карелия» проиграла второй матч домашней серии игр первенства МХЛ. Сегодня карельские хоккеисты встречались с командой «Динамо-Шинник» из Белоруссии и уступили со счетом 2:8, сообщает паблик «армейцев».

Напомним, накануне хоккеисты «СКА-Карелия» проиграли этому же сопернику. Вчерашний матч завершился со счетом 1:3.

Следующая игра пройдет в Кондопоге 19 октября. В гости в Карелию приедет МХК «СКА-1946». Фото паблика «СКА-Карелия»