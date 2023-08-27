Эвакуатор пронесся по улице в Петрозаводске и снес легковушку

Днем 27 августа жесткая авария произошла в Петрозаводске. Столкнулись эвакуатор и легковой автомобиль, видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, что грузовой автомобиль несется с довольно большой скоростью, когда со второстепенной дороги выезжает легковушка. Водитель эвакуатора пытается отклониться, но не успевает.

Он буквально сносит машину, та отлетает и крутится по проезжей части. Авария случилась на пересечении улиц Куйбышева и Титова в 13:32, легковушку сильно помяло. Водители в комментариях удивляются, как можно было выезжать на главную дорогу и не подумать о том, чобы пропустить грузовик. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»