27 августа 2023, 17:15
Происшествия

Эвакуатор пронесся по улице в Петрозаводске и снес легковушку

Жесткое ДТП на перекрестке попало в кадр и вызвало изумление

Днем 27 августа жесткая авария произошла в Петрозаводске. Столкнулись эвакуатор и легковой автомобиль, видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, что грузовой автомобиль несется с довольно большой скоростью, когда со второстепенной дороги выезжает легковушка. Водитель эвакуатора пытается отклониться, но не успевает.

Он буквально сносит машину, та отлетает и крутится по проезжей части. Авария случилась на пересечении улиц Куйбышева и Титова в 13:32, легковушку сильно помяло. Водители в комментариях удивляются, как можно было выезжать на главную дорогу и не подумать о том, чобы пропустить грузовик. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

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новости Карелии
Петрозаводск
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