Еще около миллиона рублей заплатили перевозчики в уплату штрафов ФАС

В настоящее время ООО «АТП», ООО «АТП 3», ООО «Авто Сити», ООО «АТП 2» и ООО «Транспортная компания» оплатили административные штрафы в размере 138 482 рублей, 164 749 рублей, 142 905 рублей, 168 668 рублей и 194 907 рублей соответственно, сообщает на своем сайте Карельское УФАС. Итого, более 800 тысяч рублей.

Ранее, транспортными компаниями-перевозчиками было уплачено более 600 000 рублей в счет погашения штрафов.

Антимонопольщики напоминают, что в ходе проведения расследования, комиссией управления было установлено, что в июне 2019 года предприятиями-конкурентами были практически синхронно повышены и установлены в одинаковом размере (32 руб. за разовую поездку) цены на перевозку пассажиров по маршрутам Петрозаводского городского округа.

При этом изучение и анализ соответствующей документации показали, что объективные экономические обоснования для совершения фирмами-перевозчиками вышеуказанных действий – отсутствовали.

В марте 2020 года решением Карельского УФАС России действия транспортных компаний-перевозчиков признаны нарушением антимонопольного законодательства.

Постановлениями руководителя территориального антимонопольного органа, юридические лица - транспортные компании и их должностные лица были привлечены к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в участии в картельном сговоре на рынке пассажирских автобусных перевозок по маршрутам Петрозаводского городского округа.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составила более 3 миллионоврублей. Некоторые из компаний-участников антиконкурентного соглашения обратились с заявлениями (которые в последствие были удовлетворены антимонопольным органом) о рассрочке уплаты штрафов сроком на 3 месяца (до марта 2021 года) в связи с негативной экономической ситуацией из-за пандемии COVID-19.

Много это или мало? Для сравнения – новый автобус ПАЗ, изображенный на фото, стоит от 1 795 000 рублей.

Фото с сайта rbauto.ru