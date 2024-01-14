Еще одна магистраль в Петрозаводске сузилась из-за снега

Эстафету плохо убранной от снега дороги подхватила улица Ровио. Горожан возмутила ширина проезжей части. Вместо четырех полос – полторы. Об этом они сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Ровио, 6, из четырех полос осталось полторы».

По мнению автомобилиста, уничтожена дорогая разметка, а водители вынуждены передвигаться по сплошной.

«В четверг пятницу, как написано на знаках, автовладельцы убирают машины. Но никто не убирает снег».

10 января горожане жаловались на ширину Лесного проспекта, где с трудом могли проехать несколько машин. Чиновники обещали провести уборку в ближайшее время. Утром 14 января в сообществе написали, что техника работает на проспекте.

Ранее из-за плохо убранного снега на улице Пархоменко не могли разъехаться два автобуса, движение оказалось заблокировано. // фото VK-сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии»